التنمية المحلية تخطط لتمهيد شوارع وأرصفة الزمالك لذوي الهمم

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «صنّاع الخير للتنمية»، وشركة بيبسي كولا مصر، لتنفيذ مبادرة «إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة خلال تنقلهم في شوارع منطقة الزمالك»، وذلك استكمالا للمبادرة التي تبنتها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي بدأت في حي المعادي بالقاهرة مع مؤسسة مصر الخير، وبنك التعمير والإسكان العام الماضي.

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على شؤون مكتب الوزير، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وعن مجموعة «بيبسيكو مصر» أحمد حبوس نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن مؤسسة «صنّاع الخير للتنمية»، هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارعا بمنطقة الزمالك في القاهرة، لصالح الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، لتيسير السير والحركة لهم وممارسة أنشطة الحياة اليومية، والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم في الشارع، ما يسهّل اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع.

دعم ذوي الهمم

وعقب التوقيع، أشار اللواء محمود شعراوي، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجيهات المستمرة للحكومة لتقديم سبل الرعاية والدعم للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها، حيث جرى إنشاء وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وأضاف شعراوي، أنّ الوزارة تابعت على مدار الشهور الماضية أعمال تنفيذ بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك الإسكان والتعمير، لتنفيذ المبادرة في شوارع حي المعادي، حيث انتهى تنفيذ أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التي تم تحديدها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّه وفقا للبروتوكول الجديد، سيتم متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ومتابعة القطاعات المعنية في الوزارة لتسهيل الأعمال وإنهاء الإجراءات لسرعة تنفيذه والانتهاء منه على أرض الواقع .

وأشار الوزير إلى الدور المحوري للنائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في ميجلس النواب لتنفيذ البروتوكول، مشيرا إلى ترحيب الوزارة بالتوسع في تنفيذ المبادرة بعدد آخر من أحياء القاهرة وباقي المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات الكبرى.

حياة كريمة

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدور الذي تلعبه الشركات الكبرى في مصر والتوسع في برامج وأنشطة المسؤولية المجتمعية لتلك الشركات، لافتا إلى أهمية الدور الذي تلعبه منظمات العمل المجتمعي والمدنى والجمعيات الأهلية في استكمال جهود الحكومة سعيا لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري بجميع المحافظات.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنّ ما تنفذه الدولة في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة لتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيدا للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح محافظ القاهرة، أنّ توقيع برتوكول إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بمنطقة الزمالك بحي غرب القاهرة بالمنطقة الغربية الموقع اليوم، هو الثاني بعد البرتوكول الخاص بإتاحتها في حي المعادي بالمنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة لتوفير سبل الأمان والسلامة لهم كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستوفر طبقًا للبروتوكول، التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحي، كما ستوفر مشرف مرافق لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء جميع الإجراءات.

من جانبه، أعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية بهدف دعم ذوي الهمم، حيث شاركت «بيبسيكو مصر» في مبادرة «إتاحة أرصفة القاهرة لذوي الهمم»، من أجل دعم الدولة لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة المهمة، ومساعدتهم على التعايش مع باقي أفراد المجتمع، مؤكدا أنّ «بيبسيكو مصر» تؤمن بأنّ ذوي الهمم لديهم إمكانات هائلة فدمجهم في المجتمع والحياة العامة يساهم في إظهار طاقاتهم وقدراتهم، ما يجعلهم فئة منتجة تساهم في عملية تنمية الدولة.

تحسين مستوى الخدمات

وأشاد محمد شلباية بالدور المحوري والفعال لوزارة التنمية المحلية، لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وعلى رأسهم الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتكثيف الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

من جانبه، أعرب هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، عن سعادته بالبروتوكول والتعاون البناء مع الوزارة في عدد من المجالات الخدمية خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنّ المؤسسة تولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنّ تفعيل المبادرة سيساهم في رفع مستوى وعي فئات المجتمع المختلفة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في الشارع، وتقديم أشكال المساعدة والدعم لهم، ضمن جهود المؤسسة لتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنّه وفقا للبروتوكول ستنفذ المؤسسة مكون الإتاحة في الأرصفة بإعادة بناء الرصيف، وتمهيده ليناسب ذوي الإعاقة ببناء مسافة بالرصيف، مائلة لتصعد عليها الكراسي المتحركة حتى يتسنى لذوي الاعاقة استخدام الأرصفة بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير الإشارات والرسائل الدعائية لمساعدة المعاقين، ووضع لافتات تتضمن الرمز الاسترشادي الخاص للأشخاص من ذوي الإعاقة مع وضع لافتة تحمل «إهداء من شركة بيبسي كولا مصر» كشريك مع مؤسسة صناع الخير للتنمية في دعم التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

ووجّه المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، خالص الشكر والتقدير للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مشاركته البناءة ودوره المهم في تفعيل مبادرة «إتاحة أرصفة القاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة»، والاهتمام الكبير بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.