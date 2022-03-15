«السياحة» تحتفل بالعيد القومي للفيوم اليوم: قبلة المصريين والأجانب

تحتفل محافظة الفيوم اليوم الموافق 15 مارس بالعيد القومي لها، وهي إحدى محافظات شمال الصعيد، تبعد عن القاهرة حوالي 95 كم، وتتمتع بمعالم سياحية وأثرية تجعلها قبلة للمصريين والسائحين، وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة اليوم، تتميز الفيوم بتوافر أنماط مختلفة من السياحة بها، من بينها بيئية وريفية وثقافية، بالإضافة إلى منشآت فندقية وسياحية ومنتجات حرفية وتراثية ويدوية منها صناعة الفخار والخزف.

الأنشطة السياحية في الفيوم

ويمكن لزائر محافظة الفيوم القيام بالعديد من الأنشطة السياحية من بينها جولة بالقارب ورياضة التجديف ورحلات السفاري وركوب الخيل والتزحلق على الرمال والإقامة في المخيمات وزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بها.

ومن أبرز أماكن الجذب السياحي في الفيوم: محمية وادي الحيتان، محمية وادي الريان، بحيرة قارون، السواقي، البحيرة المسحورة، وقرية تونس، وهناك أيضا متاحف ومواقع أثرية منها متحف كوم أوشيم، وهرم اللاهون، وهرم هوارة، وهرم سيلا، وقصر قارون، ومدينة ماضي.

الآثار الإسلامية والقبطية بالفيوم

يوجد عدد كبير من الآثار والإسلامية والقبطية في الفيوم، منها جامع قايتباي، الذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في عام 2019، وجامع الأمير سليمان، وقنطرة اللاهون، ومنطقة دير البنات، ومنطقة دير الغنام، ومنطقة دير الملاك غبريال، وهو من أقدم الأديرة فى الفيوم وفي يونيو الماضي جرى تسجيل 4 أيقونات من القرن الـ19 بالدير في قائمة الآثار الدينية.

وتحرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط سياحة الفيوم، وأطلقت عدد من المبادرات، منها مبادرتي «الفيوم مش بعيد»، و«اعرف بلدك»، لتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات المختلفة وزيادة الوعي السياحي والأثري لدي المصريين.

حملة «اكتشف مصر» بدأت من الفيوم

ومن محافظة الفيوم انطلقت الرحلات السياحية التي نظمتها وزارة السياحة، تحت عنوان «اكتشف مصر» وخلالها تم الاستعانة بشباب من المدونين والمؤثرين المهتمين بالسياحة والسفر، ولديهم عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.