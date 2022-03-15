الرئيس الأوكراني يلقي خطابا أمام الكنيست الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي سيلقى خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي أوائل الأسبوع المقبل، بشأن الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرن وكالة أنباء سبوتنيك، في نبأ عاجل.

وأوضحت وسائل إعلام أن الرئيس الأوكراني رفض طلبه في السابق، بشأن إلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي، منوهة بأنه تمت الموافقة على إلقائه الخطاب عبر تطبيق «زووم» على هواتف النواب خارج مقر البرلمان.

الكنيست رفض طلب سابق للرئيس الأوكرانى بإلقاء خطاب

فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الرئيس الأوكرانى سيلقي خطابه في أوائل الأسبوع المقبل،منوهة إلى أن الكنيست الإسرائيلى يدرس مع قادة الأحزاب حاليا تحديد يوم الخطاب، بحيث يكون مناسبا لمشاركة أكبر عدد من النواب فيه.

يشار إلى أن زيلينسكي طلب إلقاء خطاب عن بعد عبر "زووم" أمام الهيئة العامة للكنيست والتى تضم 120 نائبا لكن رئيس الكنيست ميكي ليفي رفض ذلك لأن الكنيست قد خرج في عطلته الشتوية ولأن مقره سيخضع للتجديد

فى السياق،من المقرر أن يلقى الرئيس الأوكرانى ،خطابا غدا الأربعاء أمام الكونجرس الأمريكى

وكان البيت الأبيض دعاء مساء أمس الرئيس الاوكرانى لإلقاء خطاب فى الكونجرس