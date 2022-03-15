«طب المنصورة» تنظم مؤتمرين لأمراض القلب والأنف والأذن

تنظم كلية الطب في جامعة المنصورة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، غدًا الأربعاء «المؤتمر الدولى لأمراض القلب» cardio Mansoura 2022، والذي يستمر خلال الفترة من 16 إلي 18 مارس 2022 تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور محمود يوسف، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب.

مؤتمر دولي في أمراض القلب

وقالت الجامعة في بيان صحفي: يحاضر في المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وسيجري مناقشة الجديد فى أمراض القلب في حالات قسطرة القلب والتجلط، وماينتج عنه وأحدث الأدوية المضادة له، والجديد في تشخيص وعلاج هبوط القلب بالإضافة إلى عرض نخبة من أساتذة قسم قلب الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة آليات تشخيص وعلاج أمراض القلب الخلقية، وسيجري تدريب شباب أطباء القلب خلال المؤتمر على بعض المهارات في تشخيص وعلاج أمراض القلب.

مؤتمر المنصورة لمناظير الأذن والأنف والحنجرة

وفي سياق متصل ينظم قسم الأذن والأنف والحنجرة، بكلية الطب جامعة المنصورة، المؤتمر العلمى السنوي: «مؤتمر المنصورة لمناظيرالأذن والأنف والحنجرة» تحت رعاية أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال موسى، مدير المستشفى، والدكتور ياسر خفاجى رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة ورئيس المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 في قاعة المهدي الباسوسي بمستشفى الأطفال ويومي الخميس والجمعة 24 و25 مارس 2022 بمدينة بورسعيد، وسيتم عقد المؤتمر هذا العام بتقنية الحضور المزدوج الحضور الفعلي مع إمكانية الحضور والتفاعل عبر شبكة الإنترنت، ويشمل كورسات تعليمية في فروع الأنف والأذن والحنجرة المختلفة باستخدام المناظير.