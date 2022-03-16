حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الحمل يبدأ من 21 مارس حتى 20 أبريل، ويعرف برج الحمل أنه برج ناري فهو يعشق التحدي والمغارمات في حياته، ويسعى لتحقيق طموحاته كاملة فهو لا يرضى أن يتخلى عن أحلامه وطموحاته مهما كانت الظروف والعقبات.

مولود برج الحمل من الأبراج العاشقة فهو يحب أن يكون على علاقة قوية مع شريك حياته، فهو يعشق بإخلاص ويحارب من أجل حبه وشريك حياته، ويكره ألا يلبي له طلباته، كما أنه غيور بدرجة كبيرة تجعل شريك حياته يشعر بالضيق.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة الاستفادة من حظك في أن تبهر من حولك، لكن عليك أن تجنب الزهو ولا تعلن خططك، حيث إن القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

البعض يمنحك السعادة في مختلف أمور الحياة حيث أن فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يعدانك بعلاقات جيدة مع البعض، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

علاقة برج الحمل بباقي الأبراج

كما أن لديه علاقة جيدة مع مولود برج الأسد فهو أفضل شريك له ويستطيع احتوائه، لكنه لا يجتمع مع مولود برج العذراء لأن كلاهما يحب القيادة لذا لا يجتمعان، ولديه علاقة منسجمة مع مواليد برج الميزان، وغير متوافق مع مواليد برج الحوت، كما أنه يختلف كثيرا مع مولود برج الجدي لأن كلاهما يتسم بالعند.