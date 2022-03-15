حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 15-03-2022 مهنيا وعاطفيا

قد ينتاب البعض قلقا حيال يوم الثلاثاء، إذ يحمل لهم أحداثا لا يرضون عنها وعليه يحرص أصحاب الأبراج الهوائية والترابية والنارية والمائية على متابعة توقعات حظك اليوم بشكل دوري وتحديدًا في ظل موجة الأحداث التي تضرب العالم بفضل الحديث عن حرب عالمية ثالثة بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكشفت اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم، فضلا عن تقديم بعد النصائح لأصحاب الأبراج الفلكية من منطلق حرص مواليد الأبراج ومنهم برج الحوت كونهم مواليد هذا الشهر على متابعة أخبار البرج اليومي.

حظك اليوم برج الحمل 15-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك، فقط تجنب الزهو ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يعدانك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.

حظك اليوم برج الثور 15-3-2022 على الصعيد المهني

الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ معاكسان.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأصحاب.

ومهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا وتذكر الماضي فقط لتتعلم من خبرات سابقة.

حظك اليوم برج الثور 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ معاكسان.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-3-2022 على الصعيد المهني

فينوس والمريخ في منزل الحظ يمنحانك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأصحاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في منزل الحظ يمنحانك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأصحاب.

حظك اليوم برج السرطان 15-3-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل بمنزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.

حظك اليوم برج السرطان 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتصرف اليوم بلياقة ولباقة أمام المستجدات.

حظك اليوم برج الأسد 15-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف رغم الضغوط، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغط.. قد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

حظك اليوم برج العذراء 15-3-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.

حظك اليوم برج الميزان 15-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.

حظك اليوم برج الميزان 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 15-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم برج العقرب 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع زحل وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس 15-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك اليوم يقظة وقدرة على التطور، وقد تميل للقيام برحلة من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.

حظك اليوم برج القوس 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في منزل العلاقات مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدي 15-3-2022 على الصعيد المهني

اتنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.

حظك اليوم برج الجدي 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

عزيزي مولود برج الجدي من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو 15-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.

حظك اليوم برج الدلو 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

حظك اليوم برج الحوت 15-3-2022 على الصعيد المهني

من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم برج الحوت 15-3-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع زحل بمنزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وردود أفعالك وأقوالك.