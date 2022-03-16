حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور يبدأ من 21 أبريل حتى 21 مايو، ويتسم مولود برج الثور بالهدوء والقدرة على القيادة فهو يتمكن من قيادة فريق بشكل رائع وجعل كل عضو يكون في موقعه السليم، كما أنه يتحلى بالصبر الكبير فهو يتمكن من الصبر على كثير من الإساءة التي تحدث من الغير مهما كانت، كما أنه شديد الصبر أمام العقبات التي تواجهه في حياته، لكي يصل لكل أهدافه وطموحاته.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة تجنب ردود الأفعال العنيفة مع الأصدقاء، ومحاولة الهدوء وتجنب العصبية حيث أن فينوس والمريخ معاكسان، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

الحزن هو ألد أعدائك لذا عليك أن تتذكر أن الحزن والبقاء في أحزان الماضي لا يفيدك حيث أن القمر في وضع معاكس وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالهدوء الكبير فهو يستطيع أن يتحكم بالعصبية بدرجة كبيرة، كما أنه يتميز بقوة ملاحظة عالية، ويعد من الأبراج الطيبة والمسئولة، ويتوافق مولود برج الثور مع مولود برج السرطان والجدي والحوت كما أنه لا يتوافق مع مواليد برج القوس والدلو والأسد بشكل كبير.

عيوب برج الثور

أما أبرز عيوب برج الثور الغيرة الشديدة والعند فمن الصعب أن يغير وجهة نظره أمام غيره مهما كانت الظروف، كما أنه يحب أن يكون مركز اهتمام الجميل طول الوقت.