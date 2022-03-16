حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء يبدأ من 22 مايو حتى 21 يونيو، ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثلة مارلين مونرو، والفنانة سعاد حسني، والممثل المصري محمود عبد العزيز، والمغنية سيمون، والفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، والممثل الأمريكي مورجان فريمان، والممثلة أنجلينا جولي، والمطرب راغب علامة وسولاف فواخرجي.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بإصلاح العلاقة مع الأصدقاء والأحباب لقضاء أوقات سعيدة معهم، حيث أن فينوس والمريخ في منزل الحظ يمنحانك القدرة على ذلك.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

اليوم يمكنك التواصل بشكل كبير مع الجميع حتى تشعر بالتقدير من الغير حيث أن القمر في منزلك الثالث يساعدك على ذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

مواصفات برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب برج الجوزاء التردد الكبير فهو يتردد كثيرا قبل اتخاذ أي قرار، كما أنه من السهل أن يتأثر برأي الغير مما يجعله ازدواجيا، ويراه البعض سطحيا لأنه لا يهتم بالتفاصيل، كما أنه يكره الالتزام بعمل أو موعد أو أي شئ ويحب أن يكون حرا طليقا.

ويتميز مولود برج الجوزاء أنه اجتماعي بدرجة كبيرة، فهو يحب أن يكون لديه عدد كبير من الأصدقاء ويجيد التواصل معهم فهو يمتلك مهارات تواصل ممتازة التي تمكنه من توطيد علاقته مع الغير، وذلك يفسر أن لديه عدد كبير من الأصدقاء، كما أنه يهتم كثير بكل أفراد عائلته.