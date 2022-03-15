حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج العقرب من مواليد 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، ويتميز مواليد البرج بالهدوء والتوازن فيتسم مولود برج العقرب بالطموح الكبير لكي يحقق كل أهدافه فهو يضع أمنياته نصب أعينه قبل أي خطوة يقوم بها ويحاول أن يتخطى كل الصعوبات التي تواجهه، ومن الصعب أن يقوم أحد بإحباطه.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تنصح خبيرة الفلك مولود برج العقرب بضرورة الحفاظ على الهدوء والبعد عن العصبية حيث أن القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية الشديدة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

عليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الغير حيث أن القمر يتنافر مع زحل وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.

مواصفات برج العقرب

ومن الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص فهو عنيف بطبعه ويغار على من يحب بشكل كبير، كما أنه يتمتيز بجذبيته الساحرة فهو يتمتع بجاذبية لا يمكن مقاومتها، كما أنه يحب أصدقائه بدرجة كبيرة ونادرا ما يعترف بأخطائه فهو يرى نفسه دائما على حق ولايقبل الجدال الكثير.

ويكره مولود برج العقرب أن يفضح أسرار أحد فهو يعتبر ذلك خيانة للأمانة، كما أنه يحب أن يكون محاط بالأشخاص الإيجابية ويكره السلبية التي تنظر للحياة بتشاؤم ولا يستطيع التعامل مع هذه الأشخاص لأنه يتأثر بدرجة كبيرة بهم.