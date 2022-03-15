بدء موسم توريد محصول البنجر في المنيا الأحد 20 مارس

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بمحافظة المنيا، المعروفة باسم مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 20 مارس الجاري، سيبدأ موسم استلام محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل، سواء سيارات النقل اللوري، أو الجرارات الزراعية.

تحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر

وناشدت الشركة المزارعين والإصلاح الزراعي والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2021/ 2022، التوجه إلى مهندسي المناطق، لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم في توريد محصول بنجر السكر.

محافظ المنيا: الرئيس يولي اهتماماً بتنمية القطاع الزراعي

وأعلن محافظ المنيا، في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن زراعة 250 ألف فدان من القمح خلال الموسم الحالي 2022، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وخاصةً زراعة القمح، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، حيث ستبدأ أعمال التوريد من 15 أبريل المقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتاً إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال الموسم الماضي، مما ساعد في عبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات.

واستعرض وكيل وزارة التموين عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيراً إلى أن المحافظة لديها 43 موقعاً تخزينياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.