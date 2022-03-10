فيلم «الكاهن» مهدد بسحبه من دور العرض.. حقق 158 جنيها أمس

حقق فيلم الكاهن إيرادات 158 جنيها أمس بدور العرض، وهو ما يهدد خروج الفيلم من دور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، حيث أكد أن الفيلم لاقى إقبالا جماهيريا بمجرد طرحه بدور العرض تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

معلومات عن فيلم الكاهن

تدور أحداث فيلم الكاهن حول الصحفية فيروز، التي تجسد دورها الفنانة درة، التي يعاني زوجها من مشاكل نفسية، مع وقوع جريمة قتل غامضة ومثيرة، مع البحث عن القاتل طوال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم الكاهن

ويضم فيلم الكاهن مجموعة من كبار النجوم منهم: الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى

حقق فيلم «الجريمة»، إيرادات وصلت إلى 92 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد آخر من النجوم، وفق ما قاله الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ووصلت إيرادات فيلم «حامل اللقب» إلى 80 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، واحتل فيلم «من أجل زيكو» المرتبة الثالثة في إيرادات دور العرض، بتحقيق 75 ألف جنيه، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق.

إيرادات فيلم تماسيح النيل و«قمر 14»

حقق فيلم تماسيح النيل ما يقرب من 10,061 ألف جنيه، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، بينما حقق فيلم «قمر 14»، 10,009جنيهات، ويضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

إيرادات فيلم «11-11»

تذيل فيلم «11-11» إيرادات الأفلام المنافسة، وحقق 3,368 ألف جنيه فقط، وتدور أحداث الفيلم حول المحامي «سعيد»، الذي يعاني من ظروف صعبة، ويقدم على الانتحار داخل سيارته، ولكن يضع القدر 3 أشخاص في طريقه لمنعه من الانتحار.