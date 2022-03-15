مجازاة 59 من العاملين في مدرستين لتغيبهم عن العمل بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 59 من العاملين بمدرستي «الشهيد عبده عبد الحي إبراهيم» الإبتدائية، و«القنايات» الثانوية الصناعية المشتركة، التابعتين لإدارة القنايات التعليمية، بخصم 3 أيام من الراتب، مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارة المحافظ المفاجئة للمدرستين، صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

محافظ الشرقية يفاجئ مدارس بإدارة القنايات

وقام محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس في مدينة القنايات، صباح اليوم، لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية، وبمراجعة سجلات الحضور والانصراف، تبين عدم تواجد 38 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة «الشهيد عبده عبد الحي إبراهيم» الإبتدائية، وعدم تواجد 21 بمدرسة «القنايات» الصناعية المشتركة، مما يترتب عليه عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرستين، ليُقرر المحافظ مجازاتهم وإحالتهم للتحقيق.

تفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها، ومتابعة نسب حضور التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ الشرقية عن فتح باب تلقي أوراق التقديم للطلاب في المدارس اليابانية، مشيراً إلى أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات، وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله، والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب.