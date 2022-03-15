«التنظيم والإدارة» يعلن عن 42 وظيفة بمصلحة الضرائب.. تعرف على الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مصلحة الضرائب لشغل 42 وظيفة خالية، عبارة عن وظائف قيادية بالمستويات الوظيفية «الممتازة - العالية»، ويبلغ عددها 42 وظيفة خالية بالمجموعة الوظيفية المتخصصة والمجموعة النوعية، وهي الوظائف القيادية وتأتي ضوابطها وشروطها وقواعد الترشح للقبول على النحو التالي :

المهارات المطلوبة في المتقدم للوظيفة

وأعلن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن المهارات المطلوب توافرها في المرشح للوظيفة ومنها :

- المهارات الأساسية: أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- المهارات الفنية: اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

- سنوات الخبرة: كما هو موضح بالملف (شهادات خبرة معتمدة ومختومة بخاتم واضح).

شروط المتقدمين للوظائف الخالية المطروحة

مؤهل عالي يناسب نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- ( استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة) المرفق بالإعلان .

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة .

3- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة مدعمة بسيرة ذاتية ( باللغة العربية ) .

4- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

5- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية»، على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD.

6- تتكون المستندات المقدمة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور) مدون علي كل ملف اسم المتقدم وجهة العمل ورقم التليفون والوظيفة المراد التقدم لها، وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية على أن ترفق بالملف الأصلي، مقاس 4×6، وعدد 7 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية، على أن ترفق بالملف الأصلي، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

جميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/03/15

نهاية الإعلان:2022/04/14

العدد المطلوب:42

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية، والكائن مقرها في 4 شارع الطيران – مدينة نصر –– القاهرة، الدور العاشر، لمدة شهر اعتبارا من 15/3/2022 وحتى 14/4/2022، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .