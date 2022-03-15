«التنظيم والإدارة» يعلن عن 42 وظيفة بمصلحة الضرائب.. تعرف على الشروط
التقديم يبدأ اليوم وينتهي 14 أبريل المقبل لمدة شهر
كتب:
ماهر هنداوي
03:19 م | الثلاثاء 15 مارس 2022
مصلحة الضرائب تطلب موظفين بشروط خاصة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مصلحة الضرائب لشغل 42 وظيفة خالية، عبارة عن وظائف قيادية بالمستويات الوظيفية «الممتازة - العالية»، ويبلغ عددها 42 وظيفة خالية بالمجموعة الوظيفية المتخصصة والمجموعة النوعية، وهي الوظائف القيادية وتأتي ضوابطها وشروطها وقواعد الترشح للقبول على النحو التالي :
المهارات المطلوبة في المتقدم للوظيفة
وأعلن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن المهارات المطلوب توافرها في المرشح للوظيفة ومنها :
- المهارات الأساسية: أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة
- المهارات الفنية: اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- سنوات الخبرة: كما هو موضح بالملف (شهادات خبرة معتمدة ومختومة بخاتم واضح).
شروط المتقدمين للوظائف الخالية المطروحة
مؤهل عالي يناسب نوع وطبيعة العمل
المستندات المطلوبة:
1- ( استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة) المرفق بالإعلان .
2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة .
3- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة مدعمة بسيرة ذاتية ( باللغة العربية ) .
4- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.
5- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية»، على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD.
6- تتكون المستندات المقدمة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور) مدون علي كل ملف اسم المتقدم وجهة العمل ورقم التليفون والوظيفة المراد التقدم لها، وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية على أن ترفق بالملف الأصلي، مقاس 4×6، وعدد 7 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية، على أن ترفق بالملف الأصلي، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .
جميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية الجهة
بيانات الإعلان
حالة الوظيفة: وظيفة خالية
بداية الإعلان:2022/03/15
نهاية الإعلان:2022/04/14
العدد المطلوب:42
بيانات الاتصال: تقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية، والكائن مقرها في 4 شارع الطيران – مدينة نصر –– القاهرة، الدور العاشر، لمدة شهر اعتبارا من 15/3/2022 وحتى 14/4/2022، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .