وظائف خالية بجامعة مطروح...اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت جامعة مطروح عن حاجتها، لشغل وظائف فى هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بعدد من كليات الجامعة لسنة 2022، وهي التمريض، والحاسبات والذكاء الأصطناعي.

وأضافت الجامعة في بيان رسمي لها، أن الوظائف المطلوبة في عدد من الدرجات المختلفة التى تحتاجها الجامعة في العام الدراسي 2022، وذلك في عدد من التخصصات بالكليات، وهي كل من درجة مدرس مساعد، ومدرس، ومعيد.

وظائف مطلوبة بكلية التمريض

تعرف على عدد الوظائف المطلوبة بكلية التمريض بجامعة مطروح، وذلك فى تخصصات.

- مطلوب عدد (2) مدرسين مساعدين، فى كل من تخصصات تمريض بالعناية الحرجة والطوارئ، وتخصص تمريض امراض النساء والتوليد.

وظائف مطلوبة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

طلبت كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي 10 تخصصات مختلفة، من خريجي كل من كليات العلوم، والهندسة، والحاسبات والمعلومات.

- عدد (1) مدرس بقسم «تكنولوجيا المعلومات»، على أن يكون المتقدم، من خريجي احدي كليات الهندسة قسم الحاسبات والنظم.

- عدد (1) مدرس، بقسم «نظم المعلومات»، على أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الحاسبات والمعلومات.

- عدد (1) مدرس، بقسم علوم الحاسب، على أن يكون من خريجي إحدى كليات العلوم «قسم الرياضيات وعلوم الحاسب».

- عدد (5) معيدين، لكل من أقسام «نظم المعلومات، وتكنولوجيا، وعلوم الحاسب»، على أن يكون من خريجي إحدى كليات الحاسبات والمعلومات.

- عدد (1) معيد في علوم الحاسب، على أن يكون من خريجي كليات الهندسة، قسم «الحاسبات والنظم».

- عدد (1) معيد في قسم علوم الحاسب، على أن يكون من خريجي إحدى كليات العلوم، قسم «الرياضيات وعلوم الحاسب».

يذكر أن جامعة مطروح، تشارك بشكل مستمر في جميع ورش العمل، والمؤتمرات، والتى تهدف الى تنمية قدرات الابتكار والإبداع والابتكار التابعة لوزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، من أجل تنمية مستوى الطلاب والباحثين.