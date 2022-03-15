تدشين برنامج المشاركة المجتمعية لتقديم خدمات صحية للشباب بالشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور وائل عبد الرازق مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وذلك لتدشين برنامج المشاركة المجتمعية لتقديم خدمات صحية وعلاجية الشباب والمراهقين بالمحافظة.

التنسيق بين مديرية الصحة والجهات المشاركة لتقديم خدمات صحية

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة والجهات المشاركة لتقديم خدمات صحية وعلاجية للشباب والمراهقين، للوصول لمجتمع صحي خال من الأمراض، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنجاح البرنامج وتحقيق المرجو منه.

البرنامج الخامس على مستوى محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، أن البرنامج يهدف إلى دعم وتعزيز خدمات العيادات صديقة الشباب والمراهقين من خلال المشاركة المجتمعية.

ويعد تدشين البرنامج بمحافظة الشرقية هو الخامس على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ وتقديم خدمات الشباب والمراهقين من خلال مقدمي الخدمة من الأطباء والتمريض بوحدات الرعاية الأساسية بمحافظة الشرقية، ويتم تقديم التوعية والمشورة والتثقيف الصحي والدعم النفسي لفئة الشباب والمراهقين من الجنسين من عمر 10 حتى 24 عاما، بالعيادات صديقة الشباب بالإدارات الصحية بمراكز «أبو كبير- أبو حماد- العاشر من رمضان»، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ورجال الدين بالمحافظة.

وعقب اللقاء وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبتكليف من الدكتور ممدوح غراب، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية وقيادات الوزارة بتدشين البرنامج من وحدة طب الأسرة بالرياض التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، وافتتاح عيادة صديقة الشباب والمراهقين، كما تم افتتاح عيادة الأسنان، وأعمال التطوير التي تمت خلال الفترة السابقة، بتكلفة تقديرية بلغت 200 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على الوحدة.

تدريب الفرق الطبية وعقد ورش عمل للمشاركين

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود على أنه تم تدريب الفرق الطبية بهذه العيادات، والبالغ عددهم 230 عيادة صديقة للشباب والمراهقين، داخل المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاري عقد ورش عمل لجميع المشاركين في البرنامج من كافة الجهات ذات الصلة بالمحافظة، مع التنسيق الكامل لضمان المشاركة المجتمعية لنجاح هذا البرنامج والذي يقدم للشباب والمراهقين كافة خدمات الرعاية الأولية، بجانب خدمات التوعية والمشورة والتثقيف الصحي والدعم النفسي، لفئة مهمة جداً من فئات الشعب المصري.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، وتسعى جاهدة في توفير كافة أوجه الدعم النفسي والصحي لجميع فئات المجتمع.