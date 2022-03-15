كفر الشيخ تتسلم الدفعة الثانية من صكوك الإطعام لتوزيعها على 2000 أسرة

تسلمت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، الدفعة الثانية من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وشهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد بكفر الشيخ، وصول كراتين اللحوم، وتسليم مديرية الأوقاف اللحوم لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية كلا من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، وبتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

المحافظة تسلمت الدفعة الأولى من الصكوك

وجرى توزيع الدفعة الأولى، 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، على 2000 أسرة بقرى المحافظة، كما وجه بتوزيع الدفعة الثانية على 2000 أسرة التي تم تسليمها اليوم، لتستفيد 4 آلاف أسرة إجمالي الدفعتين.

وذكرت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، أن هناك لجان تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة.

اختيار الأسر الأولى بالرعاية وفقا لكشوف التضامن

يذكر أنه يجرى اختيار الأسر الأولى بالرعاية وفقا لكشوف مديرية التضامن الاجتماعي من الأسر المستحقة والمسجلة لدى المديرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه فضلا عن البحث عن الأولى بالرعاية.