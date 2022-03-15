افتتاح المعرض السنوي لملابس الطلاب بجامعة كفر الشيخ.. يضم 5 آلاف قطعة

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رافقه الدكتور حسن يونس والدكتور رضا صالح نائبا رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، المعرض الخيري السنوي الحادي عشر لملابس الطلاب والطالبات والمفروشات والذي تنظمه الإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة، بالتعاون مع كلية التجارة ممثلة بالدكتور هالة العجمي، برعاية ودعم رئيس الجامعة.

ووفق بيان الجامعة، فإن المعرض سيستمر حتى 24 مارس الحالي، بإشراف الدكتور طارق محمد الملا، مدير عام المدن، ومحمد محمود قريش مدير المدينة طلاب، ونيرة فاروق صلاح مديرة المدينة طالبات، لبيع الملابس الجديدة بأسعار رمزية للعاملين والطلاب غير القادرين.

وشهد معرض الملابس إقبالاً كبيرًا من الطلاب وعمال الجامعة لشراء الملابس بأسعار مخفضة للأولى بالرعاية من الطلاب.

المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس والمفروشات للطالبات والطلاب، ويأتي في إطار نشر روح التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، كاشفا أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب المتميزين في الأنشطة، وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.

دعم الطلاب غير القادرين

وأكد «دسوقي» حرص إدارة الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية، والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة تعمل على دعم الطلاب غير القادرين، وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، مشيرا إلى أن العائد من المعارض يوجه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، معربا عن سعادته بالمستوى المتميز للمعرض، ومشيدا بجودة المعروضات التي تعكس جهد المنظمين للمعرض.