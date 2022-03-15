«الصحة» تعلن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وصل إلى ما يقرب من 2 مليون مواطن حتى الآن.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان رسالة إلى المواطنين العازفين عن الجرعة التنشيطية، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الجرعة التنشيطية مهمة لتعزيز مناعة الجسم ضد متحورات فيروس كورونا».

تحور فيروس كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن التحورات سمة أساسية فى جميع الفيروسات وليس فيروس كورونا، ولا يستطيع أي شخص أن ينكر أو يتوقع انحسار الفيروس وعدم ظهور متحورات جديدة له، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وضرورة الحصول على اللقاح للسيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، على استمرار المرور الدوري على كافة مستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، مطمئنا المواطنين من توافر كافة أدوية علاج كورونا على مستوى محافظات الجمهورية وعدم وجود نقص في المخزون الاستراتيجي للأكسجين.

رفع أعلى درجات الاستعداد

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشكل رسمي بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة الى الحصول على اللقاح.وأكدت وزارة الصحة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.