يرفض الناتو تطبيقه في أوكرانيا.. دول شهدت الحظر الجوي

خوفا من التصعيد العسكري، يرفض حلف شمال الأطلسى «الناتو» مطالبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستمرة للدول الغربية، بفرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا ومنع الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأوكراني.

وحال تطبيق الحظر الجوى على منطقة ما، فإنه يحظر على أي طائرة التحليق فوقها، ويمكن إسقاط أى طائرة لا تحترم هذا الحظر، ويطبق هذا الإجراء في زمن الحرب لمنع قصف المدنيين.

أبرز المناطق التى تم فرض حظر جوى بها سابقا

-حظر حلف شمال الأطلسي المجال الجوي للبوسنة بموجب قرار من الأمم المتحدة بين عامى 1993 و1995.

-فرضت الأمم المتحدة منطقة حظر جوي فوق ليبيا في 2011 وطبقها حلف شمال الأطلسي.

- حظر الطيران فوق العراق في التسعينيات كإجراء تم اتخاذه ضد نظام صدام حسين.

مشروعية الحظر الجوى

وفرض الحظر الجوي مشروع بحسب القانون الدولي حين يستند إلى قرار من الأمم المتحدة، ولكن حين يتم اعتماد القرار من قوة خارجية أو أكثر، فيمكن اعتبارها عمل حرب وفقا لشبكة «العربية».

والحظر الجوى عملية مكلفة تتطلب مراقبة وعمليات تناوب جوي متواصلة.

يشار إلى أن الحكومة الأوكرانية، تطالب بفرض حظر جوي بهدف تأمين سلامة ممرات إجلاء المدنيين من المدن التي تحاصرها القوات الروسية لا سيما ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق أو حتى العاصمة كييف.

الرئيس الأوكراني: «الباب غير مفتوح لانضمامنا إلى حلف الناتو»

وستمنع منطقة الحظر الجوي الطائرات الروسية من قصف المدن الأوكرانية، كما ستمنع الطيران الأوكراني من التحليق وسيترتب عليه أن أوكرانيا لن تستطيع تشغيل طائراتها المسيرة التي استخدمتها القوات الأوكرانية بنجاح ضد القوات الروسية حتى الآن.

ومع استمرار التصعيد الروسى على أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، إن كييف بحاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة لحماية أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، «علينا أن ندرك أن الباب غير مفتوح لانضمامنا إلى حلف الناتو».