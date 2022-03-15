«كابونجا» يستعد لسحب سفينة بحمولة 1000 طن في قناة السويس

كشف المصارع أشرف كابونجا، الحاصل على لقب «أقوى رجل في العالم» في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن أنه يسعي لتحقيق رقم قياسي جديد، لسحب سفينة بحمولة 1000 طن، في قناة السويس.

وقال «كابونجا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قبل قليل، إنه توجه لزيارة مبنى رئاسة هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، والتقى عدداً من المسؤولين في الهيئة، ووافقوا له على خوض التحدي لسحب سفينة بحمولة 1000 طن في قناة السويس.

«كابونجا»: سحبت قاطرة 100 طن بقناة السويس قبل عامين

وقال المصارع أشرف كابونجا إنه كان قد نجح خلال العامين الماضيين، في سحب قاطرة في إحدى ورش هيئة قناة السويس بأسنانه، بحمولة وصلت إلى 100 طن.

وتابع: «إن شاء الله هأسحب سفينة بوزن ألف طن الأسبوع المقبل في هيئة قناة السويس، لتسجيل العملية في موسوعة جينيس، ليصبح رقماً قياسياً جديداً، يضاف إلى الأرقام القياسية المصرية».

وأكد «كابونجا» أن الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس في سحب السفن لمواطن أوكراني، نجح في سحب سفينة بحمولة 614 طناً، مؤكداً أنه سيسعى لكسر ذلك الرقم.

«كابونجا» يوجه الشكر للفريق أسامة ربيع

ووجه «كابونجا» الشكر للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وإلى اللواء وسام الدياسطي، على تسهيلهم لعملية سحب السفينة، لإضافة رقم قياسي جديد باسم مصر.

وتابع أنها «ليست المرة الأولى، فهيئة قناة السويس والفريق أسامة ربيع داعم لي من الخطوات الأولى، ووافق لي قبل ذلك على سحب القاطرة، وإجراء مران على عمليات السحب».

«كابونجا» ينجح في سحب قطار مترو بشبرا

وقبل نحو أسبوعين، نجح أشرف كابونجا في سحب أحد قطارات مترو الأنفاق، في إحدى الورش بمنطقة شبرا، في القاهرة، بعد موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على خوضه ذلك التحدي.

وقال البطل العالمي إنه يسعي لتحقيق أكبر قدر من الأرقام القياسية في هذه الفترة، مستثمراً وجود قوة كبيرة لديه في فترة شبابه، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي دعم مادي حكومي أو من أي شركات حتى الآن.

ولفت إلى أنه يبحث عن جهة تقدم الرعاية لتحقيق مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية، بسبب تكلفة السفر والتدريب والطعام، التي أصبحت تمثل عائقاً كبيراً لديه خلال الفترة الحالية.