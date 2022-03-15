من هما محمد عدلي وعلاء علواني المشاركان في «مصر تستطيع 6»؟

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، سيشهد لقاءات مباشرة بين الخبراء والعلماء المصريين بالخارج والداخل، وممثلي الشركات الأجنبية، لتبادل الخبرات، والانطلاق في التقنيات الرقمية والحلول التكنولوجية، وذلك تزامنا مع حرص الدولة على توطين الصناعة.

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان سابق لها، إلى جهود علماء وخبراء المصريين بالخارج، الذين شاركوا بالنسخ السابقة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، في ضخ الاستثمارات في السوق المصري، وتوفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، السيرة الذاتية للدكتور محمد عدلي، والدكتور علاء علواني، المشاركين بجلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

السيرة الذاتية للدكتور محمد عدلي

- خبير صناعة أجزاء الطيران.

- مسؤول الاستراتيجيات التجارية لألياف الكربون بشركة رولز رويس لصناعة محركات الطائات بألمانيا.

- خريج هندسة الطيران من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

- حاصل على الدكتوراة في اختبار وتطوير تصميم أجزاء الطائرة المصنوعة من ألياف الكربون، من جامعة مانشتر بالمملكة المتحدة.

- عمل بأكبر شركتين في مجال صناعة الطائات فى العالم، وهما إيرباص ورولز رويس.

- يعمل حاليا كخبير في صناعة أجزاء الطيران المصنوعة من ألياف الكربون والمسئول عن الاستراتيجيات التجارية لألياف الكربون فى شركة رولز رويس لصناعة محركات الطائرات في ألمانيا.

من هو الدكتور علاء علواني؟

- أستاذ مشارك بقسم الهندسة الصناعية والنطم بجامعة تكساس، التي تعد من أفضل 10 جامعات بالولايات المتحدة على مستوى برامج الهندسة.

- منتدب لدى وزارة التجارة الأمريكية، كمساعد لمدير المكتب القومى للتصنيع المتقدم، وهو مكتب مختص بإدارة وتنسيق معطم أنشطة التصنيع المتقدم على مستوى البرامج والمؤسسات الحكومية.

- عضو المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا.

- أبرز اهتماماته في مجال التعليم والبحث العلمي، ووضع السياسات فى قطاع الصناعة، سواء فيما يختص بالجامعات أو مراكز البحوث، أو مصنعين صغار ومتوسطي الحجم، أو الشركات الكبرى.