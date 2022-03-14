حصاد 5 نسخ من مؤتمرات «مصر تستطيع».. 47 توصية و30 نتيجة «إنفوجراف»

سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تعد من أنجح التجارب التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزارت والجهات المعنية، بهدف ربط الطيور المهاجرة بالوطن، والاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وتستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يومي 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حصاد سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، خلال الخمس نسخ السابقة، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

حصاد سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» السابقة

- تم إطلاق 5 نسخ من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

- 500 عالم وخبير ومستثمر مصري بالخارج شاركوا بالنسخ الخمسة السابقة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

- 22 دولة حول العالم جاء منها المشاركون بسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

- 47 توصية خرجت عن الخمس نسخ السابقة ضمن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

- 30 نتيجة تم تطبيقها من توصيات النسخ السابقة من «مصر تستطيع» على أرض الواقع.

- 19 جهة وهيئة حكومية شاركت فى النسخ السابقة لسلسة مؤتمرات «مصر تستطيع».

- 5 مشروعات قومية تم التعاون فى تنفيذها من قبل الخبراء المشاركين بالخمس مؤتمرات السابقة لـ «مصر تستطيع».

التحضير للنسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»

- تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك يومى 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة.

- يأتي إطلاق «مصر تستطيع بالصناعة» تزامنا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة.

- ستشهد النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، مشاركة ممثلي ومديري الشركات العالمية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة.

- تناقش نسخة مؤتمر «مصر تستطيع 6» عددا من المحاور التى تدور فى مجال الصناعة.

- ستشهد جلسات وفعاليات «مصر تستطيع بالصناعة»، مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين.

- مشاركة عدد من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، ضمن جلسات «مصر تستطيع بالصناعة».

- يستهدف «مصر تستطيع بالصناعة»، إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة، ومعتمدة أيضا على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء.