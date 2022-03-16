حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج السرطان صفات عديدة؛ أبرزها العاطفة ويعرفون بالرومانسية، فهم يمتلكون الكثير من المشاعر والعواطف التي يمكنهم مشاركتها مع الآخرين، كما يعرف عنهم الإبداع والحماس والاجتهاد في العمل.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على المستوى العاطفي يبشرهم بيوم جيد حيث يتواجد عطارد بمنزل الحظ، ما يدعمك ويمدك بالبلاغة وتستطيع بسهولة ولباقة التعبير عن مشاعرك، كما تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

يبدو أن اليوم مميز لمواليد برج السرطان وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مشيرة إلى حدوث خبر يسعد أصحاب هذا البرج، كما يوجد القمر في منزلك الثالث، ما يدعم أنشطتك، وقد تحصل على رد وتجني أرباحا ونجاحا.

عيوب مواليد برج السرطان

هناك الكثير من العيوب التي تتواجد في مواليد برج السرطان أولها المزاجيّة فهم متقلبون المزاج سريعا، وقد يتبدل مزاجه إلى الأسوأ خلال لحظات ويصاب بالسعادة في لحظات أيضا، كما يعرف عن مولود هذا البرج السلبيّة، حيث أن عيناه لا تفتح إلا على الجانب السلبي، كما أنه قد يتأثَّر من أصغر الأمور وذلك كونه حسّاساً للغاية، وذلك يعصب التعامل معه كثيرا بالنسبة للمحيطين به.

ومن عيوب برج السرطان أيضا الخيال في أفكارِه ومشاعرِه، ما قد يضعه في مشاكل ويجعله مُزعجاً لمن حوله، كما أنه شكاك لا يعطي ثقته في الآخرين لحماية نفسه.