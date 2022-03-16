حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات عديدة ومميزة يمتلكها مواليد برج الأسد، فهم أشخاص يعرفون جيدا كيف يتحدثون مع الآخرين ويتمتعون باللباقة التي تنال إعجاب من حولهم.

صفات برج الأسد

ليس هذا ما سبق فحسب، وإنما يعرفون بأناقتهم الشديدة وتنسيق الألوان التي تنال إعجاب المحيطين بهم وتستطيع لفت انتظار الجميع، لذا أينما حلوا لقوا إشادات واسعة بمظهرهم وأسلوبهم، ويعرف مواليد هذا البرج بالحماس، ومن نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي، وصاحب شخصية قوية وواضحة لا تحب التلون ودائما ما تكون صريحة وتقول ما بداخلها، وهم يتمتعون بقدر كبير من الذكاء يعرفون متى يجب أن يتحدثوا ومتى يصمتوا وماذا يريدون وما يخططون له متى ينفذونه وهكذا في كل جوانب حياتهم، ويعتمدون أسلوب الدبلوماسية في تصرفاتهم، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية، كما أنهم يحبون السيطرة والقيادة.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة للوطن، إن مواليد برج الأسد عليهم اليوم أن يرتبوا أفكارهم ويعيدوا حساباتك، حيث يتواجد فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش في مشاعرك، فعليك أن تضاعف تركيزك ولا تبعثر طاقتك.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

يجب الالتزام بالسرية ومراجعة قراراتك جيدا والتفكير فيها كثيرا قبل الإقدام عليها وابتعد عن المغامرة، حيث تنافر عطارد والقمر في منزلي المال، ما يطالبك أن تدرس جيدا قراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة، وذلك وفق حظك اليوم.