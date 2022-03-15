حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، توقعاتها اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس لمولود برج الأسد الذي يعرف أنه من الأشخاص التي تملك شخصية قوية لديها القدرة على القيادية في مجال عملهم، فضلا عن تمتعه بالكثير من الحيوية التي تجعل منه شخصية نشيطه في عمله، إذ يشعر هذا المولود في العمل بالحرية والاستقلالية.

وأوضحت فؤاد أن هذا المولود يعيش فترة من التشويش تؤثر علىه على كافة المستويات، ورغم ذلك فدائما ما يطور من نفسه، فتجده دائما وأبدا شخصية لبقة تتحدث في كل شيء وأي شيء كونه مثقفا لدرجة كبيرة، نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمولود برج الأسد على المستوى المهني والعملي، إنه بالرغم من التشوش والضغط الذي يعيشه هذا المولود، فإنه قد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العائلي والعاطفي، تقول خبيرة الأبراج لمولود الأسد، أن القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف رغم الضغوط، فقط انتبه لحقوقك.