إحالة متهم بقتل شقيقة زوجته ووضعها في الثلاجة بالعاشر للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل، بإحالة أوراق متهم بقتل شقيقة زوجته ووضع جثتها داخل الثلاجة لمدة 4 أيام، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

إخطار أمني بالعثور على جثة فتاة داخل ثلاجة

تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بالعثور على جثة فتاة تُدعى «فاطمة»، داخل ثلاجة بمنزل زوج شقيقتها، بدائرة القسم.

هروب المتهم والاختباء في شقة مستأجرة بدمياط

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم ثاني العاشر لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود جثة المجني عليها داخل شقة زوج شقيقتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود فريق البحث، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، إلى اختباء المتهم في شقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

القبض على المتهم وإحالة اوراقه لمفتي الجمهورية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، أسفرت عن ضبطه وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها، قام على أثرها بالتعدي عليها، مما أسفر عن مقتلها، ثم قام بوضع جثتها داخل الثلاجة، حيث تم العثور عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.