برومو مسلسل المشوار لـ محمد رمضان «تريند» على «يوتيوب» بـ200 ألف مشاهدة

مشاهدات مرتفعة حققها البرومو الدعائي الأول لـ مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، بعد ساعات من طرحه على القناة الرسمية للفنان المصري، كما جاء في المركز الثالث بقائمة الـ«تريند» على «يوتيوب»، محققا أكثر من 200 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة من طرحه، وتفاعل مع البرومو الدعائي مجموعة كبيرة من الجمهور.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني في برومو مسلسل المشوار مع محمد رمضان، إذ يعتبر التعاون الثاني الذي يجمعهما معا، بعد فيلم «جواب اعتقال» إنتاج عام 2017، ويشارك في بطولة المسلسل، مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، من بينهم أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سعيد عبد الغني، ندى بسوني وخالد كمال، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

برمو مسلسل المشوار لمحمد رمضان يتصدر قائمة «تريند يوتيوب»

ويعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان حصريا على قناة «DMC»، إذ من المقرر أن يجر الكشف عن مواعيد إذاعة المسلسل خلال موسم الدراما الرمضانية 2022، خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداث المسلسل حول «ماهر» المتزوج من «ورد»، ويعملان معا في شركة المكس للملاحة في الإسكندرية، ويعيشان برفقة نجلهما «رحيم» في منزل خالته، ولكن تنقلب حياته الهادئة رأسا على عقب عندما يجد نفسه مطاردا من الشرطة.

مسلسل المشوار لـ محمد رمضان المحطة السابعة في مشواره الدرامي

مسلسل المشوار، هو البطولة الدرامية السابعة للفنان محمد رمضان، إذ بدأ أول بطولاته الدرامية بمسلسل «ابن حلال» عام 2014، وعاد في 2016 لتقديم مسلسل «الأسطورة»، ثم قدم ثالث بطولاته في «نسر الصعيد» عام 2018، ليصبح بعد ذلك صاحب مشاركة سنوية منتظمة في الدراما الرمضانية بـ «زلزال» في 2019، و«البرنس» في 2020، وصولا إلى «موسى» في رمضان الماضي.