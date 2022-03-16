حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج العذراء من أكثر الأشخاص الصادقين في معاملاتهم ولا يحب الكذب ولا التلون أبدا ودائما ما تجد كلمته واضحة وصريحة ويقول الحق حتى إذا تسبب له في ضرر فكل ما في قلبه تجده على لسانه.

صفات برج العذراء

ومن الصفات التي يمتلكها مواليد برج العذراء؛ صدق المشاعر والحساسية، وهو لا يخذل الآخرين أبدا فلا يتوانى عن تقديم يد الدعم والمساندة لمن يحتاج ذلك، فهو مخلص لمن هم حوله، ومن أبرز صفاته أيضا حب الترتيب والنظافة والنظام ويكره الوجود في مكان غير مرتب ولا يقبل ذلك ويهتم بالتفاصيل الصغيرة كثيرا، كما أنه يتميز بالحماس والجدية عند أداء عمله دون ملل، كما يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسب شعوره بعدم الارتياح.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

عليك الانتباه لحقوقك جيدا وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العذراء، كما أن الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بكل حيادية ولباقة.

حظك اليوم مولود برج العذراء عاطفيا

خبيرة الأبراج والفلك قالت في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن القمر يتواجد في منزل مواليد برج العذراء اليوم، ما يمنحهم سحرا وجاذبية، وتشعر اليوم بسعادة على المستوى العاطفي.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير لبرج العذراء أبرزهم الفنانة منة فضالي، والفنانة ريهام حجاج، والفنان والمطرب هشام عباس، ومن مواليد برج العذراء أيضا المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الراحلة ذكرى، والفنان اللبناني وائل كفوري.