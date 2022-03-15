حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لبرج العذراء وتوقعاتها بشأن الفترة المقبلة لهذا المولود الذي يهوى النظام لذا هو بارع في مهن بعينها وتحديدًا سيدة هذا البرج تكون باحثة علمية ومساعدة إدارية ومحاسبة أخصائية تغذية وعالمة رياضيات وغيرها من المهن التي تناسب طبيعتها، فجميع ما سبق ذكره من وظائف يناسب بيئة العمل المنهجية حيث الحاجة الترتيب والفتكير بمنطقيه.

ونصحت خبيرة الأبراج مولود برج العذراء بأن يحتفظ بأسراره العاطفية ولا يعلن عنها، فمن المعروف عن صاحب هذا البرج أنه يجب أن يخفي مشاعره التي يشعر بها في داخله عن الآخرين، ولا يعتمد على الآخرين في تحقيق مطالبه واحتياجاته على الإطلاق، ومهنيا تنصحك بشأن بدنك.

ومن منطلق البحث الدائم عن الحظ اليومي الخاص به، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب العذراء على المستوى المهني والعملي إن تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما عن العاطفة لمولود برج العذراء، تقول عبير فؤاد إن اليوم الثلاثاء ينصحك الفلك أن تعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.