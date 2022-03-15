تحذيرات للسائقين على طرق جنوب سيناء: عواصف ترابية تعيق الرؤية

تتعرض محافظة جنوب سيناء لموجة من الطقس السيء حالياً، تسببت في انخفاض شديد في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية على أغلب مناطق المحافظة، وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، التي تسببت في انتشار الأتربة على طول الطرق السريعة والدولية بأنحاء المحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء إن درجات الحرارة مازالت منخفضة عن معدلاتها في معظم المدن، وخاصةً مدينة سانت كاترين، التي مازالت قممها الجبلية تحت الصفر، مشيراً إلى أنه جرى إرسال تحذيرات لكل المدن، مرفق بها بيان هيئة الأرصاد الجوية والتوقعات التي تشير إليها تنبؤات الطقس.

عواصف ترابية شديدة على الطرق

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، قبل قليل، إن الأجواء المناخية تسببت في هبوب عواصف ترابية شديدة على بعض الطرق، موضحاً أن الطريق الدولي الجديد تعرض لرياح قوية محملة بالأتربة، أثرت على مستوى الرؤية بطول الطريق.

وتابع أنه جرى مخاطبة إدارة مرور جنوب سيناء، لإرسال رسائل إلى كل الأكمنة، وتحذير قائدي المركبات، بالسير ببطء لانعدام الرؤية في بعض المناطق.

وشهد الطريق الجديد، الرابط بين الطور ومدينة شرم الشيخ، عاصفة ترابية شديدة، تسببت في انعدام الرؤية تماماً، حيث هبت رياح قوية محملة بأتربة وغبار أثرت على مستوى الرؤية في معظم مناطق الطريق.

الحرارة على جبل سانت كاترين 4 تحت الصفر

ومن جانبه، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة مازالت تعاني من موجة البرد الشديد التي تتعرض لها محافظة جنوب سيناء وباقي محافظات مصر، موضحاً أن درجة الحرارة على قمة جبل سانت كاترين بلغت 4 درجات تحت الصفر.

وأضاف أن المدينة لم تسجل سقوط أي أمطار أو ثلوج، ولكن هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة، ويتم تحذير السياح الذين يقومون بالصعود إلى قمة جبل موسى، بارتداء الملابس الثقيلة، واتباع تعليمات الدليل البدوي، طوال رحلة الصعود إلى قمة الجبل.