إجراءات مهمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة القاهرة وعدد من الجهات والمجتمع المدني، العمل على تهيئة أرصفة الشوارع لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تنقلاتهم بالشوارع وعلى الأرصفة حيث جار حاليا العمل على تمهيد شوارع بأحياء المعادى والزمالك، ومن الإجراءات التى تم إقرارها لخدمة المعاقين وقادرون باختلاف وفق تقرير صادر عن التنمية المحلية ومنها..

-توقيع بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية ومؤسسة "صناع الخير " لإتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الزمالك

- التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتيسير السير

- العمل على دعم ذوى الاحتياجات بممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تحركهم في الشارع و اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع .

- الانتهاء بشكل كبير من تهيئة شوارع بالمعادى لتسهيل حركة ذوى الاحتياجات للحكومة لتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

- العمل على توفير أفضل الخدمات لهم .

-وضع ملف المعاقين على رأس أولويات التنمية المحلية والمحافظات

-إنشاء وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات تعمل على تقديم الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة .

حى المعادى

- متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بشأن شوارع حى المعادى حيث تم الإنتهاء من تنفيذه كافة أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التي تم تحديدها .

-متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وإنهاء كافة الإجراءات لسرعة تنفيذه والإنتهاء منه على أرض الواقع .

- وزارة التنمية المحلية ترحب بالتوسع فى تنفيذ المبادرة فى عدد آخر من أحياء القاهرة وباقى المحافظات بالتعاون مع المجتمع المدنى

- التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات العمل المجتمعي والمدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة بجميع المحافظات .

مواجهة التحديات

- التأكيد على دور الدولة لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها و العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات المقدمة لهم

-تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

-رفع كفاءة الأرصفة لتوفير سبل الأمان والسلامة لذوى الاحتياجات كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة .

-تسهيل التواصل مع المرور والمرافق والاحياء لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء كافة الإجراءات .