حالة الطقس غدا الأربعاء 16-3-2022.. شبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، مشيرة إلى استمرار برودة الطقس على كافة الأنحاء، وبدء ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من يوم الخميس 17 مارس 2022.

حالة الطقس غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد، أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون بارداً على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ويسود طقس غائم جزئيا على جميع المدن غدًا، كما توجد شبورة مائية بالطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 17 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 09

بلطيم 16 10

مطروح 16 09

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 16 10

دمياط 16 10

الزقازيق 17-09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 18 13

كاترين 13 01

الطور 20 11

شرم الشيخ 21 11

الغردقة 10 13

مرسى علم 21 13

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبوسمبل 22 10

الوادي الجديد 21 08

شلاتين 22 13

أبورماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15