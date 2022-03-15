درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، الذي تزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث يسود طقس بارد على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «الأرصاد» في بيان، استمرار درجات الحرارة في الانخفاض على عدد من المدن ومحافظات الجمهورية، وتستمر درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء 15 درجة، في حين تصل إلى 16 درجة على جنوب الوجه البحري والقاهرة، وتسجل في محافظات جنوب الصعيد 20 درجة، ليسود طقس معتدل، وتسجل 18 درجة على محافظات شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال وجنوب الوجه البحري، ووسط سيناء، وتصل للقاهرة خفيفة مع تقدم ساعات النهار.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 09

دمنهور 15 09

بلطيم 15 11

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 09

رأس سدر 18-11

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 20 13

كاترين 12 01

الطور 17 11

شرم الشيخ 20 11

الغردقة 20-12

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 08

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 20 12

أبو سمبل 20 12

الوادي الجديد 19-08

شلاتين 22-13

ابو رماد 22-13

حلايب 23-14

راس حدربة 23-15