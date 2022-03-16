محافظ أسيوط يفتتح معرض «أهلا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، معرض «أهلا رمضان» بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور محمد حمدي دسوقي، وحمادة زهير، وأحمد حسين جودة أعضاء مجلس النواب، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له أقسام المعرض للاطمئنان على نسبة التخفيضات وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين ومدى توافرها بكميات كبيرة، لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واستمع المحافظ لبعض المشاركين في المعرض، مقدما لهم الشكر والتقدير لمشاركتهم الإيجابية في محاربة جشع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة المستغلين للأحداث العالمية الجارية التي تتابعها أجهزة الدولة المصرية وتطوراتها على مختلف الأصعدة، مناشدا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنا مع قرب شهر رمضان المعظم.

منافذ ثابتة ومتحركة ضمن مبادرة «كلنا واحد»

وأشاد المحافظ بتنفيذ معارض أهلاً رمضان، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً عن افتتاح عدد من معارض «أهلاً رمضان» تصل إلى 16 معرضا بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة، فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل «جمعيتي» ومنافذ «أمان» ضمن مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

حملة لتوعية المواطنين

يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري، وذلك لمواجهة جشع التجار معلنا عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والاستجابة العاجلة لها، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة.