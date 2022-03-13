وظائف شركة مياه أسيوط 2022.. موعد وطريقة التظلم

كشفت مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن انتهاء فحص طلبات وظائف شركة مياه أسيوط 2022، وهي «مهندس، كيميائي، وأخصائي زراعة»، بالمسابقة رقم (4) لعام 2021م لمحافظة أسيوط، والتي سبق عنها الإعلان عنها في وقت سابق عبر موقع الشركة وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وظائف شركة مياه أسيوط 2022

وأوضحت شركة مياه الشرب، أنّه جرى الإعلان عن المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط، لـ وظائف شركة مياه أسيوط 2022، تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار ولضمان حسن سير العملية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أنّه جرى توضيح أسباب عدم القبول طبقا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة.

وذكرت الشركة أنّه سيتم تلقي التظلمات خلال 6 أيام اعتبارا من يوم اليوم الأحد الموافق 13/3/2022م وحتى السبت الموافق 19/3/2022م عدا يوم الجمعة، وذلك في قطاع الموارد البشرية بديوان 2 بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وفقا للواء محمد أبوصغير رئيس قطاع الموارد البشريه بالشركة.

شروط التظلم لوظائف شركة مياه أسيوط 2022

- يسدد المتظلم 200 جنيه لضمان الجدية، على أن يتم رد المبلغ للمقبول تظلمه وإضافة اسمه في كشف الاختبار .

- تقديم التظلمات على النموذج المعد لذلك بقطاع الموارد البشرية باسم السيد اللواء . أ . ح .م / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

- يتم توضيح سبب التظلم وعنوانه الذي يتم المراسلة عليه.

- سيتم النظر في التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليهم شروط المسابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه سيتم الاعلان عن نتيجة باقي الوظائف المعلن عنها فى المسابقة فور الانتهاء من فحصها.