محافظ المنيا يقود حملة لضبط الأسعار بسمالوط ومطاي

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية والمجمعات الغذائية بمركزي سمالوط والمنيا، اليوم الثلاثاء، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على الاحتكار، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وحركة الأسعار أولاً بأول.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

تفقد المحافظ عدداً من المحلات التجارية للبقالة ومحلات الجملة والمخابز، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، حيث شملت الجولة مدينة سمالوط، وقرية «البيهو» وحي شلبي بمدينة المنيا.

فريق عمل للمرور على المشروعات غير الرسمية

قرر المحافظ، خلال جولته، تحرير مخالفة غلق إداري لأحد المخابز السياحية لعدم حيازة رخصة خاصة بالنشاط، بالإضافة إلى تحرير عدد من المخالفات على المحال التجارية المخالفة، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب عدم حصولهم على التراخيص القانونية الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، كما وجه رئيس مركز سمالوط بتشكيل فرق عمل للمرور على أصحاب المشروعات غير الرسمية، لتوعيتهم للسير في إجراءات توفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص القانونية.

سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية

كما استفسر المحافظ من أصحاب المحال عن قوائم أسعار السلع ومناظرتها مع الأسعار التي يشتري بها المواطنون، للتأكد من حقيقة الأسعار وعدم المغالاة فيها، حيث أكد أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية، يتم توزيعها بالقرى وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم العديد من منافذ البيع، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

زيادة سلسلة «أهلاً رمضان» إلى 6 معارض

وشدد المحافظ على أصحاب المحال والمشروعات عدم المبالغة في الأسعار والإعلان عن الأسعار للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم زيادة سلسلة معارض «أهلاً رمضان» من 3 إلى 6 معارض، موزعة على مراكز (المنيا وملوي وبني مزار ومغاغة وسمالوط وأبو قرقاص)، لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى إقامة معارض «أهلاً رمضان» داخل سلاسل المحلات الكبرى والسوبر ماركت داخل المدن والقرى بالمحافظة.

كما أشار «القاضي» إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، لإقامة معارض في باقي المراكز، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية، والتي تهم المواطنين، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.