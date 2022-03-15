أسعار زينة رمضان 2022.. «عشان تعيش أجواء الشهر الكريم»

يعيش المواطنون خلال الأيام الحالية أجواء رمضانية تجعلهم يرغبون في تزيين منازلهم بزينة رمضان قبل أيام قليلة من حلول الشهر الكريم، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار زينة رمضان 2022 في الأسواق المصرية، حتى يتمكنوا من شراء الزينة لتزيين المنزل والطرقات الموجودة أمام المنازل، لإضفاء الأجواء الرمضانية على الشوارع المصرية.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والقراء والمتابعون، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار زينة رمضان 2022 في الأسواق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار زينة رمضان 2022

تحتلف أنواع الزينة المتوفرة في الأسواق المصرية، وجاءت أسعار زينة رمضان 2022 متمثلة في الآتي:

- سعر الستارة الخيامية: يتراوح سعر الستارة الخيامية بين 50 و80 جنيهًا.

- سعر خدادية أشكال رمضانية: يتراوح سعر خدادية الأنترية على أشكال رمضان بين 30 إلى 50 جنيهًا حسب الشكل والخامة.

- سعر الزينة الخيامي: يتراوح سعر فرع الزينة الخيامي ما بين 20 إلى 30 جنيهًا .

- سعر تابلوهات بأشكال رمضانية: يتراوح سعر التابلوة 5 قطع مجمع ما بين 20 إلى 30 جنيهًا، مصنوع من الكارتون المقوى.

- سعر الزينة الكارتون: يتراوح سعر الزينة الكارتون للأبواب، بأشكال رمضانية، من 20 إلى 25 جنيهًا.

- سعر أفرع النور المضيئة: يتراوح سعر فرع سيريا النور على شكل فانوس مصنوع من النحاس ما بين 70 إلى 90 جنيهًا.

أسعار الفوانيس الزينة

- الفانوس الخشب حجم صغير: يتراوح سعر الفانوس الخشب ذات الحجم الصغير من 25 جنيها إلى 30 جنيها.

- الفانوس الخشب كبير الحجم: يتراوح سعر الفانوس الخشب كبير الحجم من 250 إلى 350 جنيها.

- الفانوس الصاج بارتفاع 1.5 متر: يتراوح سعر الفانوس الصاج الذي يبلغ طوله 1.5 متر من 750 إلى 900 جنيه.

- الفانوس الصاج بارتفاع 2.5 متر: يصل سعر فانوس رمضان الصاج بارتفاع 1.5 متر إلى 1700 جنيه.