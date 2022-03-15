الزراعة تطمئن المواطنين عن السلع الغذائية في رمضان: «لا داعي للخوف»

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة دائما تتخذ خطوات استباقية بشكل سريع، لمواجهة الأزمات قبل حدوثها، وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح، لا تتجاوز 1.5 مليون طن، وحينما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية، وزيادة السعة التخزينية، وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.

زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان

وتابع أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي، سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة، وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين، وأيضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام، ومع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى، وسيناء والدلتا الجديدة، والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان خلال 3 سنوات.

ولفت وزير الزراعة إلى أن كل هذه الخطوات ساعدت في تقليل الفجوات الغذائية، وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل، لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

دعاوة هامة من الزراعة إلى المواطنين

وناشد وزير الزراعة، المواطنين، عدم التكالب على شراء السلع بمناسبة شهر رمضان، مؤكدًا أن جميع السلع الغذائية متوافرة، ولا داعي للقلق، وذكر الوزير إلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن، وارتباك حركة النقل الدولي إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.

وقال «القصير» إن لجنة الأزمة عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهناك توجيهات لكل الجهات في الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح، كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر، كما أنه من حسن الطالع أننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم.

وتوقع «القصير»، إنتاجية حوالي 10 مليون طن، ونستهدف استلام منها 6 ملايين طن، خلال الفترة الجارية، بعد تقديم حزمة كبيرة من الحوافز، لتشجيع المزارعين، على توريد القمح، وبالتالي نمتلك احتياجاتنا حتى نهاية العام.

وأوضح وزير الزراعة، أن مصر لديها تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا، حيث لم يذهب أي مواطن لشراء سلعة، ولم يجدها عكس ما حدث في كثير من الدول المتقدمة، التي شهدت في بعض الأحيان عجزًا في توفير السلع.