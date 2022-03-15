محمد حفظي: مهرجان القاهرة أهم خطوات مسيرتي.. وبشكر وزيرة الثقافة

علق المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السابق، المُقال من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على قرار الإقالة.

أول تعليق من محمد حفظي على إقالته

وكتب حفظي عبر صفحته على الفيس بوك: «فخور بأربعة سنوات قضيتها رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أتمنى أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة مهمة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي وجذب أكبر عدد من محبي السينما».

وأضاف محمد حفظي: «كانت النية البقاء في المنصب ثلاثة دورات فقط ولكن بسبب الظروف والتحديات منذ بداية جائحة كورونا، أصبحوا 4 سنوات أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما وأتمنى أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل».

محمد حفظي يشكر وزيرة الثقافة

وختم حفظي كلمته: «كل الشكر والامتنان لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على دعمها المستمر، وفريقي الذي عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان عاما بعد عام، وخالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمي على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق».

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في وقت سابق اليوم، قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.