عبدالرحيم كمال: «جزيرة غمام» يجسد مجتمعا صعيديا يعيش على البحر

قال الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل جزيرة غمام الذي ستعرضه قناة on في شهر رمضان المقبل، إن المسلسل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه بشكل خيالي حدثت قبل 100 عام تظهر شرائح من الناس عاشت في هذه الجزيرة على كل المستويات اجتماعيًا

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أن نسبة الخيال فيها أكبر من الحقيقة وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين.

المسلسل مليان حب

وتابع: «المسلسل يناقش مجتمع صعيدي يعيش على البحر، وهذه معالجة درامية كثيرة، والشخصيات والحدوتة فيها كثير من المفاجات للجماهير .. المسلسل مليان مشاعر وحب، وأنا بحب الحب».

وأشار إلى أن المسلسل يضم كبار من النجوم المحترفين، موضحًا: «بنصور على البحر الاحمر وجزء من القاهرة وفيه مشاهد كتيرة من البحر وفيه أماكن وأزمان كتيرة ومواقع التصوير الأساسية هي في البحر الأحمر والقاهرة في مدينة الإنتاج الإعلامي».

الملابس الغجرية

وحول الملابس الغجرية وطبيعة الأزياء في هذه الحقبة قبل 100 سنة، قال إن المسؤول عن هذا الأمر هو المصممة ملك عبد العزيز وهي شخصية عظيمة ومخضرمة بالاضافة لمرجعيات تاريخية وكتب وصور وصفت هذه الفترة حتى نجمع بين الحقيقة والخيال وفي ذالت الوقت يكن بها مصداقية عالية.