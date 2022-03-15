«اتحاد النحالين» يحذر من عسل ضار ومغشوش في الأسواق

ارتفع حجم الصادرات من عسل النحل بنحو 30 ألف طرد لتسجل الصادرات 230 ألف طرد خلال العام 2021، مع توقعات بزيادة في حجم الصادرات خلال العام 2022، حسب التصريحات الصادرة عن فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب.

توقعات بزيادة 5% في حجم الصادرات خلال 2022

وتوقع رئيس اتحاد النحالين العرب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يكون هناك زيادة بأكثر من 5%، في حجم صادرات طرود عسل النحل، خلال العام الجاري 2022، وتابع «البحيري»، أن الدول العربية مهتمة بالحصول على عسل النحل المصري، من أبرز هذه الدول، السعودية، والإمارات والكويت، وغيرها من الدول العربية، وجار العمل على فتح سوق جديدة إلى أفريقيا.

قائمة العسل التي يحرص الجميع على شرائها للشفاء

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن أسعار عسل النحل في السوق المصري، لا تزال مستقرة حتى الآن، إذ إن الأمر متوقف على ارتفاع تكاليف التعبئة والإنتاج لافتًا إلى أن هناك ما بين 7 إلى 8 أنواع من عسل النحل المميز، وذات الجودة العالية في السوق المصري، إذ يحرص المستهلك على تناول العسل بغرض الشفاء، منها عسل السدر المصري الذي يتراوح أسعاره ما بين 160 إلى 300 جنيه للكيلو، والشمر، والينسون.

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن هناك أنواعا من عسل النحل الضار المتداول في السوق، ولا يوجد له أي قيمة غذائية، بل ضار جدًا بالصحة وهو الذي يتغذى على الجلوكوز، وهذه الأنواع تعتبر أسواقا موازية لسوق العسل الأصلي.