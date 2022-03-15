3 جنيهات تراجعا في أسعار الخضروات.. وتخفيضات أهلا رمضان تصل لـ25%

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية نجحت في توفير السلع الغذائية بكميات تزيد عن حاجة المواطنين، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية تستعد لشهر رمضان منذ 3 أشهر سابقة لتوفير التجهيزات اللازمة.

تسعير جديد للخبز السياحي بمواصفات جديدة

وأوضح «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة تتابع الخبز غير المدعوم «السياحي» لرصد اختلاف الأسعار، مؤكدا أنه يتم وضع تسعير جديد للخبز السياحي بمواصفات جديدة بعد حساب التلكفة وتحقيق سعر عادل للمواطن، ولقطع الطريق على أي مستغل للظروف الحالية.

تراجع الأسعار بسبب مبادرات أهلا رمضان

وأشار «خليل» إلى أن الأسعار تراجعت بشكل كبير بسبب توافر مبادرات أهلا رمضان التي انطلقت من اليوم قبل الموعد المخصص لها بتخفيضات تصل إلى 25% من خلال المعارض والشوادر والسيارات المتنقلة، لافتا إلى أن تزايد المعروض أدى لتراجع الأسعار وتوافر المنتجات بكميات كبيرة أمام المواطنين مع التخفيضات.

وأَضاف «خليل» أن ضخ السلع يتم وفقا لخطة استراتيجية تضمن التوزيع العادل على جميع مناطق الجمهورية وتوفير الدعم الفوري لأي تجمعات سكنية، من خلال مئات المنافذ للشركات الخاصة والحكومية والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات المجتمعية.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن القيادة السياسية تتابع الأسعار يوميا للتأكد من استقرار حالة الأسواق المصرية، لافتا إلى أن أسعار الخضروات تراجعت بنسبة من 2 إلى 3 جنيهات في عدة أصناف وخاصة في الأسواق الرئيسية، مطالبا الجمهور بعدم تخزين السلع والخضروات لأنها متوفرة بالفعل من خلال المبادرات المجتمعية والحكومية لتوفير المنتج للمواطن المصري بسعر مناسب وجودة عالية.