التموين: 30% تخفيضات على أسعار السلع في 6 آلاف منفذ بـ«أهلا رمضان»

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن كافة معارض «أهلا رمضان» بدأت أمس بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل تقديم وبيع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، تصل قيمة الخصومات والتخفيضات بها لـ 30% وذلك من أجل مواجهة الغلاء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي».

الموعد الأساسي لإقامة معارض «أهلا رمضان» كان 24 مارس

وأضاف «خليل»، أن الموعد الأساسي لإقامة معارض «أهلا رمضان» كان 24 مارس وحتى 1 إبريل وذلك في منطقة أرض المعارض، ويتزامن معه فتح المعارض الأساسية بالمحافظات والثانوية بالمراكز، ولكن في ظل الظروف الحالية والحرب الروسية الأوكرانية، صدر قرار بتقديم موعد بدء المعارض، موضحًا في الوقت ذاته أن منافذ معرض «أهلًا رمضان» قد تصل لـ 6000 منفذ بجميع مراكز وقرى مصر.

الاستقرار على فتح 160 شادر بالأماكن الأكثر احتياجًا

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المعرض الرئيسي «أهلًا رمضان» تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرفة، به 200 شركة عارضة للسلع الغذائية، وتم الاستقرار على السلع الاستراتيجية مع الأرز والسكر والزيت والدقيق والمكرونة والياميش واللحوم والدواجن بتخفيضات من 20-25%، كما تم الاستقرار على فتح 160 شادر بالأماكن الأكثر احتياجًا.

مشاركة 500 فرع جمعيتي بالقرى والنجوع بالمعرض

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، أنه تم الدفع بسيارات متنقلة بنفس التخفيضات تجوب القرى الأكثر احتياجًا، مع مشاركة 500 فرع جمعيتي بالقرى والنجوع بالمعرض، فضلًا أن الشركة القابضة قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.