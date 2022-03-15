«الرئاسة»: 2000 جنيه مكسب للفلاح لكل فدان قمح زيادة عن العام الماضي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم حافز توريد القمح للمزارعين، وذكر أن الأسمدة زادت أسعارها «لكن لو شوفنا الأسمدة الرئيسية اللي بتخش بشكل رئيسي في الإنتاج سماد اليوريا والفوسفات والنترات سعرها المدعوم من الجمعيات الزراعية 230 أو 240 جنيه، رغم أنها موجودة في السوق الحر أو العادي فوق الـ 400 جنيه».

رغم الزيادة.. الأسمدة ما زالت مدعمة

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه رغم زيادة أسعار الأسمدة إلا أنها ما زالت مدعمة تقريبًا بمثل ثمنها، وتابع قائلا: «النقطة الثانية لما بنتكلم عن محصول زي القمح، هيبتدي موسم حصاده الشهر الجاي إن شاء الله، سعرة التوريد للحكومة كانت بتاخده من الفلاحين العام الماضي بـ 710 جنيه».

الحافز الإضافي لن يقل عن 60 جنيها للأردب

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «النهاردة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ارتفع السعر إلى 810، غير الحافز الاضافي اللي لن يقل تقريبا عن 60 جنيها لكل أردب، يعني هيبقى 150 جنيها فرق لسعر الأردب عن العام الماضي، ومع إنتاجية الفدان اللي بينتج 15 أردب متوسط، هيبقى فيه زيادة 2000 جنيه لكل فلاح ومزارع عن كل فدان، الفدان ده ياخد سماد 3 شكاير، وسعر الشيكارة زادت 60 أو 70 جنيه، يبقى كده نقول 200 جنية للفدان زيادة في الأسمدة، لكن في المقابل هناك مكسب 2000 جنيه للفلاح من الحافز لكل فدان».