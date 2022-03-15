الجاسر بعد تعاقده على مسلسل «الزقوم»: تحمست للعمل بسبب المخرج

تعاقد الفنان عبد الله الجاسر، على مسلسل «الزقوم»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، والذي يجمع نخبة من نجوم الخليج.

وقال الجاسر إن المسلسل يعد مزيجا من أحداث الماضي والحاضر: «أحداث المسلسل تبدأ من الربع الأخير للقرن الماضي حتى تصل إلى يومنا الحالي، كما يتناول العمل الكثير من القضايا الاجتماعية الخاصة بالوطن العربي والعلاقات الأسرية والاجتماعية المتشابكة».

الجاسر يشيد بتجربة المخرج

وأشار الجاسر إلى تحمسه للعمل بسبب المخرج أحمد المقلة، فهو من أبرز المخرجين الذين يتصدون للأعمال الدرامية الضخمة، لذا كان لا بعد من الاستعانة به في مسلسل «الزقوم» لما يحتويه العمل من أحداث تقع عبر 3 مراحل زمنية مختلفة في الأربعينيات والتسعينيات والألفية الجديدة، لذا سيرى المشاهد كمًا من الأحداث الثرية التي تستكمل تجربتنا في تنفيذ أعمال درامية ترقى بمستوى المشاهد الخليجي والعربي.

أبطال مسلسل الزقوم

ونوه الفنان عبد الله الجاسر، إلى أن مسلسل «الزقوم» من المقرر عرضه في دراما رمضان، حيث تم الانتهاء من تصوير أغلب حلقات المسلسل، الذي يشارك في بطولته سعد الفرج، سعاد علي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، عبد الله ملك، قحطان القحطاني، مبارك خميس، أميرة محمد، فاطمة الحوسني، مرعي الحليان، جمعان الرويعي، يوسف بوهلول.

أحداث مسلسل الزقوم

وتدورأحداث مسلسل «الزقوم»، حول سكان قرية يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا، ويستعرض موضوعات اجتماعية شائكة بين الماضي والحاضر.