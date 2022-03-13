سينتيا خليفة تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل «دايمًا عامر»

أعلنت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل «دايمًا عامر»، وذلك بعدما نشرت صورتها على البوستر الدعائي للعمل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة على انستجرام.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نورالدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري، إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.

المسلسل يناقش مشاكل التعليم

وتتناول أحداث مسلسل دايما عامر، مناقشة بعض القضايا في ملف التعليم، والأزمات التي يواجهها الطلاب المراهقين في المدارس وفي المراحل التعليمية المختلفة.

تصوير غالبية المشاهد في الأقصر وأسوان

وحرص مصطفى شعبان، على نشر مجموعة من الصور ومقاطع فيديوهات من كواليس تصوير المسلسل داخل محافظتي الأقصر وأسوان عبر حسابه بموقع فيس بوك، منها مقطع فيديو مع بعض أطفال النوبة، وهو يغني بصحبتهم والفنان محمد جمعة، أغنية دايرة الرحلة للنجم محمد منير، وعلّق على الفيديو بقوله: عيون مرة تباعد، خطاوي مرة تعاند، من كواليس دايمًا عامر، رمضان 2022، قريبًا إن شاءالله.

ويجسد مصطفى شعبان، خلال أحداث «دايما عامر» شخصية عامر، الذي تضطره الظروف ليكون في إحدى المدارس الخاصة ويجد نفسه مشرفًا اجتماعيًا، وذلك في إطار من المفاجأت غير المتوقعة، وهو منفصل عن زوجته، وتتصاعد الحلقات في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والتشويق حول المشكلات التي يتورط فيها الطلاب.

ويعد هذا التعاون الرابع بين مصطفى شعبان، والمخرج مجدي الهواري، بعد لقائهما في فيلم الوتر عام 2010، ومسلسل الزوجة الرابعة عام 2012، ومسلسل مزاج الخير عام 2013.