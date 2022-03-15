عزل 3 رؤساء قرى ومدير جمعية زراعية لتقاعسهم عن أداء واجبهم بالبحيرة

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، واطلع خلاله على الجهود المبذولة لمتابعة منظومة تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي، مشيرا إلى أنه جرى إزالة 1321 حالة تعد على الأراضي، منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للموجة 19.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بالإزالة الفورية لأي تعدي على الأراضي الزراعية، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، والتعامل بقرارات فورية تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد.

إلغاء الدعم عن المتعدين على أراضي الدولة

كما شدد آمنة، على إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يجرِ إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.

ووجه المحافظ، بتعظيم الاستفادة من منظومة رصد التغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور مُحدثة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

عزل رؤساء قرى

كما قرر محافظ البحيرة، عزل رؤساء قرى بويط بمركز الرحمانية، وطيبة بمركز الدلنجات، زاوية صقر بمركز أبو المطامير، وكذلك عزل مدير الجمعية الزراعية بحصة الظهرية بمركز إيتاي البارود.

جاء ذلك لتقاعسهم وإهمالهم فى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام المحافظة بتنفيذ كل قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بمنع التعديات على الرقعه الزراعية، والحفاظ عليها، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.