ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات مكبرة على الأسواق في نطاق مراكز إدكو وأبو حمص ودمنهور وكوم حمادة، اليوم الاثنين، في إطار جهودها لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار.

تهريب 5 أطنان سماد «يوريا» من الجمعيات الزراعية

أسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ100 «شيكارة» سماد «يوريا» مدعم، بإجمالي وزن 5 أطنان، بدائرة مركز إدكو، تم تهريبها من الجمعيات الزراعية، وتجميعها بمعرفة أحد الأشخاص، بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم ضبط السيارة والسماد المحمل عليها، كما تم إعدام الأحراز المضبوطة ومنتهية الصلاحية.

ضبط 70 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

كما تمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط 70 عبوة عطور ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و500 لتر بنزين مدعم، محظور تداوله خارج محطات المواد البترولية، داخل أحد محلات البقالة بدائرة المركز.

وأسفرت الحملات عن ضبط 10 «شكائر» دقيق فاخر، مجهولة المصدر، بأحد مخازن الجملة، كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ضبط لحوم غير صالحة بحوزة 10 جزارين

وبالمرور على مركز دمنهور، تم ضبط 10 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، ويقومون بعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، مما يمثل تهديداً لصحة المواطنين.

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط 105 عبوة زيوت ومواد غذائية وعطارة منتهيه الصلاحيهة، بالاضافة إلى تحرير 5 محاضر عرض لحوم مكشوفة، مما يعرضها للأتربة، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

كما شدد «آمنة» على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.