طقس البحيرة اليوم.. غائم جزئيا ونشاط لحركة الرياح والعظمى 15 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في محافظة البحيرة، يشهد نشاطًا للرياح، غائم جزئي، وهناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث تقترب من 30%، وبارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، فيما بلغ ارتفاع الموج فيه (2: 3 ) أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 15 درجة مئوية وبلغت الصغري° 9 درجات مئوية.

سقوط أمطار على 3 مدن في البحيرة

وشهدت محافظة البحيرة أمس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع المدن والمراكز، فيما زادت حدة الأمطار مدن «إدكو ورشيد والمحمودية»، كما نشطت الرياح المحملة بالأتربة والرمال منذ بداية الأسبوع الجاري.

انخفاض درجة الحرارة في البحيرة

وانخفضت درجات الحرارة في البحيرة، إذ سادت حالة من الصقيع على المدن، فيما وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الطقس السيئ؛ تحسبًا لسقوط أمطار، مشددًا على تطهير بالوعات الصرف الصحي؛ لاستيعاب كميات الأمطار.

كما وجه محافظ البحيرة، بصيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والمرور المستمر على المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مؤكدًا على متابعتها أول بأول؛ حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.