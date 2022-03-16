حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي تظهر على ملامحه دائما علامات الحزن والشجن، ما يجعله بحاجة إلى دعم المحيطين له دائما، كما أنه يشعر كثيرا بأنه يستحق أفضل من ما هو عليه، كما أنه يعشق النجاح، والوصول إلى مناصب عالية في زمن قصير، وبالرغم من ذلك فهو على اقتناع تام بأن المادية ما هي إلا جزء صغير من النجاح، ويحرص دائما على مساعدة غيره من الأشخاص عند شعوره بأنهم في حاجة للمساعدة.

وحرصه على إتمام ما لديه من مسئوليات دائما يجعل من مسئوليته تلك نقطة قوة له، ويحب شعور الاستقلالية كثيرا، ما يجعله يتأخر في اتخاذ خطوة الدخول في علاقة عاطفية، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم لمولد هذا البرج من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يدعم أعمالك.. اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

عيوب برج الجدي

شخصيته الجادة كثيرا تجعل من مولود برج الجدي شخصية لا تتصف بالمرح على الإطلاق، كما أنه شخصية انطوائية، ويبتعد عن المناطق المزدحمة ويفضل التواجد في الأماكن الهادئة البعيدة عن الصخب.